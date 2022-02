Caro energia, l’allarme di Cingolani: l’aumento nel 2023 rischia di superare il Pnrr

Spread the love



ilsole24ore.com – urly.it/3hmfd

«L’aumento del costo dell’energia rischia di avere un costo totale l’anno prossimo superiore all’intero pacchetto del Pnrr. Quindi non è che il Pnrr ci ha messo al sicuro da tutto». Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo alla terza tappa a Genova di “Italia domani: dialoghi sul piano nazionale di ripresa e resilienza”. Quanto allo scostamento di bilancio chiesto dalla Lega per fare fonte al caro bollette, il ministro ha risposto così: «Sono un tecnico, ricordatelo».

Proprio il leader del Carroccio Matteo Salvini ha per primo commentato le parole del ministro: «Ha ragione il ministro Cingolani! Per non mettere a rischio posti di lavoro, ripresa economica, attuazione del Pnrr e risparmi delle famiglie, occorre un sostanzioso decreto per limitare gli aumenti di luce e gas, come altri Paesi europei stanno già facendo» ha detto.