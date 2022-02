Costa: “Dall’11 febbraio stop alle mascherine all’aperto in tutta Italia”

Spread the love



tgcom24 – urly.it/3hmf8

ia le mascherine all’aperto in tutta Italia dall’11 febbraio. A dare l’annuncio è stato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, spiegando che “è in arrivo un provvedimento del ministero della Salute” che riguarderà tutte le Regioni, “senza distinzione di colore”. “Questo – ha aggiunto – è un segno di speranza per tutti gli italiani”.

“Bisogna dare messaggi positivi – ha spiegato Costa -. I nostri cittadini da due anni rispettano regole e restrizioni e hanno aderito in massa alla campagna vaccinale”. Tuttavia la decisione di far cadere l’obbligo delle mascherine all’aperto, ha precisato, “non vuol dire abbandonare la prudenza”.