Esplode bombola di gas in provincia di Cosenza, ferito 62enne

Una bombola di gas è esplosa, ieri pomeriggio, in un appartamento a Tarsia in provincia di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castovillari, i sanitari del 118 nonché i carabinieri delle stazioni di Tarsia e Spezzano Albanese.

L’incidente avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha provocato il ferimento di un uomo di 62 anni che risiede nell’abitazione al terzo piano della palazzina dove è avvenuta la deflagrazione ed è stato portato d’urgenza in ospedale per le cure del caso. L’uomo pare sia stato trovato, all’arrivo dei soccorsi, fuori dall’edificio in stato confusionale. Lo scoppio ha distrutto le finestre dello stabile oltre ad aver divelto la serranda di un garage. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini dopo aver avvertito il forte boato.