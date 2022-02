Modena, bimbo deve essere operato ma la famiglia vuole solo sangue di non vaccinati. I medici: “Intervento urgente”

Spread the love



repubblica.it –

BOLOGNA – Un bambino deve subire un delicato intervento chirurgico al cuore al policlinico Sant’Orsola di Bologna ma la famiglia, originaria del Modenese, è No Vax e rifiuta trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il Covid. Il caso finisce in tribunale ed è attesa una decisione del giudice tutelare, che potrebbe arrivare anche oggi.

Secondo una delibera dell’azienda sanitaria, che Repubblica ha consultato, il Sant’Orsola si è rivolto al giudice per poter operare il bambino, che ha meno di tre anni. “I sanitari che hanno in cura il minore ritengono che l’intervento chirurgico programmato non sia rinviabile stante l’estrema criticità della situazione e che occorra quindi acquisire il relativo consenso al fine di procedere con urgenza al ricovero e all’intervento presso il policlinico”. Non solo: l’ospedale ha segnalato il caso, oltre che al tribunale di Modena, anche alla procura dei minori di Bologna.