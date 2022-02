Frana la terra di scavo nel cantiere della Gronda: un operaio resta incastrato

Spread the love



Messaggeroveneto – urly.it/3hpdz

SACILE. Frana la terra di scavo nel cantiere della Gronda est: un operaio è rimasto incastrato ma fortunatamente senza gravi conseguenze.

L’incidente, l’unico successo fino a ora nel cantiere della bretellina viaria della Gronda, è avvenuto ieri alle 14.30 in via dello Sport a Sacile. Immediato l’intervento dei sanitari inviati dalla centrale Sores di Palmanova e dei vigili del fuoco di Pordenone che hanno soccorso l’operaio rimasto incastrato con una gamba sotto la terra franata, mettendo poi in sicurezza l’area di scavo e i mezzi del cantiere.