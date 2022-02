Giorno del Ricordo delle Foibe

Spread the love



LIA ALBONICO – dal libro inedito “Da una piccola scintilla nasce la CIVILTA’ – Dal mito ai …. mitici Vigili del Fuoco

I lavori iniziarono a ottobre e si protrassero sino a febbraio 1945. La squadra recuperò 204 corpi infoibati e altre salme di persone eliminate probabilmente in modo diverso. In totale 250 morti. Il maresciallo al termine del suo mandato produsse una documentazione che nel giugno del 1945, alla fine della seconda guerra mondiale, presentò alle autorità alleate, descrivendo foiba per foiba l’attività svolta e i riconoscimenti fatti.

Dall’inizio della sua pietosa opera nell’ottobre 1943, Arnaldo Harzarich ricevette le prime lettere minatorie, scritte in slavo e con timbri dei partigiani di Tito, nelle quali era minacciato di morte se avesse continuato il recupero nelle foibe. I partigiani slavocomunisti lo consideravano un “criminale di guerra”. La sua generosità nel recupero di poveri resti, portò le autorità italiane a cambiargli nome e identità e di lui si sa che morì nel 1973 in Lombardia.

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nobili gesti di pietà che segnarono la storia d’#Italia. Nell’ottobre 1943 i Vigili del Fuoco guidati dal maresciallo Harzarich recuperarono, a oltre 100 metri di profondità, i corpi di 84 vittime delle #Foibe