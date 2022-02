Stipendio dignitoso e tutela della salute, vigile del fuoco siciliano scrive a Mattarella

Spread the love



Un vigile del fuoco catanese scrive al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un grido d’aiuto è quello che invia Carmelo Barbagallo, sindacalista catanese. “Dopo ogni funerale, ogni grande emergenza, i vigili del fuoco, non hanno più bisogno di ricevere pacche sulle spalle, vogliono fatti concreti, non le promesse mai mantenute”. Questo scrive a Mattarella Barbagallo ricordando come i vigili del fuoco siano sempre pronti a intervenire per ogni emergenza e catastrofe.

Il pompiere denuncia la situazione dell’intero comparto. “Come lei già saprà noi purtroppo non abbiamo nessuna copertura assicurativa totale, non abbiamo nessun riconoscimento delle malattie professionali e, spesso e volentieri, siamo costretti a pagare le spese sanitarie di tasca nostra”. “Se ci facciamo male, se ci ammaliamo restiamo soli, e questo non è assolutamente giusto”, si legge nella missiva inoltrata al Capo dello Stato ricordando come quello dei vigili del fuoco sia uno dei corpi meno pagati dallo Stato.