COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti per un incendio che ha interessato la zona umida denominata “Timpa della Leucatia”, tra i comuni di Catania e Sant’Agata li Battiati.

Le squadre di terra coadiuvate dall’elicottero sono riuscite ad arginare le fiamme, che sono in via di spegnimento e salvaguardare abitazioni e la preziosa zona umida.