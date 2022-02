Commette reato l’amante che rivela alla moglie il tradimento del marito?

Spread the love



studiocataldi.it –

Annamaria Villafrate – L’amante stanca di essere trattata come la seconda scelta, non ne può proprio più, decide così di rivelare il tradimento del fedifrago. In casi come questi commette un reato? Può cioè essere perseguibile penalmente per aver sbugiardato il coniuge traditore?

….

La Corte di Cassazione, ad esempio, con la sentenza n. 28852/2009 ha inquadrato la condotta dell’amante che, inviando alcuni SMS alla moglie tradita, l’ha informata del tradimento del marito, come molestia e disturbo alle persone. Illecito che le è costato le spese processuali e una multa

di 1000 euro. A nulla sono valse le difese dell’amante, che in sua difesa ha affermato che il tradimento era già noto alla moglie e che comunque si è limitata a inviare solo qualche SMS. Per gli Ermellini anche pochi messaggi possono ledere la dignità, il decoro e l’onore della persona offesa, soprattutto se gli stessi riportano anche espressioni di disprezzo dell’uomo verso la sua compagna di vita.

Con la sentenza n. 28493/2015 la Cassazione è giunta alle stesse conclusioni, in relazione alle rivelazioni che la ex amante, per vendetta, ha comunicato alla moglie del traditore, in tre lunghe telefonate. Gli Ermellini non hanno tenuto conto del fatto che le conversazioni, a detta dell’amante, non sono state assillanti e che comunque era nell’interesse della moglie essere informata della condotta del coniuge.