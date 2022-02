Decreto bollette, nuovi aiuti in due tempi per imprese e famiglie

Spread the love



Decreto bollette, arriveranno nuovi aiuti per imprese e famiglie e saranno divisi in due tornate. Il piano del Governo è quello di intervenire sul decreto Sostegni bis, che è in vigore dal 27 gennaio e prevede una serie di misure per le aziende.

L’ultimo aiuto sulle bollette per le famiglie si trova in legge di Bilancio 2022, e consiste nella possibilità di rateizzare i pagamenti delle utenze relative al primo quadrimestre. Non si interviene in alcun modo, però, per calmierare l’aumento delle utenze, e quindi le famiglie possono sì pagare a rate, ma si tratta comunque di importi triplicati rispetto allo scorso anno.

Il provvedimento è atteso per la prossima settimana, e probabilmente il Consiglio dei ministri approverà un solo decreto con dei correttivi anche su un’altra misura: la cessione multipla dei crediti fiscali. Il decreto Sostegni ter ha infatti limitato le cessioni a una sola, interrompendo l’opzione a catena. Da un lato, questo meccanismo ha dato il via a un giro di frodi particolarmente redditizio, dall’altro questo stop improvviso ha causato il blocco dei cantieri, e quindi dei lavori, lasciando in sospeso migliaia di aziende e di famiglie.