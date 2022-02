Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

Buongiorno una squadra del Comando di Brindisi è intervenuta questa mattina, in contrada calderoni a Mesagne per incendio auto. L auto era parcheggiata nel vialetto di un terreno agricolo. Il proprietario era presente sul posto. Il nostro intervento è valso allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dei luoghi