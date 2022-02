Nuoro, incendio di due depositi agricoli a Laconi

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Intorno alle 21.30 del 10 febbraio, la squadra del distaccamento di Sorgono è intervenuta a Laconi, in località “Ceddanoa”, per un incendio all’interno di un’azienda agricola. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato un rogo generalizzato che interessava due capannoni destinati al ricovero di un mezzo agricolo e delle scorte foraggere per gli animali.

La squadra ha lavorato per contenere e abbattere le fiamme e limitare i danni alla struttura.

Il rogo, ha distrutto il trattore e circa 300 balle di foraggio. Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il cadavere di un cane, morto a causa delle esalazioni di gas sprigionati dalla combustione.

Quando le fiamme sono state spente sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Laconi e Nurallao.