Interventi per due incendi nel comune di Busto Arsizio

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

11/2/22 interventi sul territorio provinciale. I vigili del fuoco stanno intervenendo per due incendi: nel comune di Busto Arsizio (Va), via Gaetano Donizetti, il tetto di un edificio è stato interessato da un incendio. Sul posto sono intervenute squadre sia dai comandi di Varese che di Milano. Nel comune di Vergiate (Va), via Posorti per incendio appartamento al terzo piano. Sul posto stanno operando due autopompe, due autobotti, un autoscala, un fuoristrada e un “carro aria” automezzo con i supporti per la protezione delle vie respiratorie. Seguono aggiornamenti.

[11/02/2022 23:10] – Aggiornamento Vergiate: le fiamme hanno completamente distrutto un appartamento e la copertura dello stabile. In allegato le foto