Centro Cosenza – Incendio di canna fumaria

COMANDO DI VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza sede centrale sono intervenute questa notte in via Trieste, per un incendio canna fumaria in un antico stabile in pieno centro urbano di Cosenza. I vigili del fuoco, impegnati con tre automezzi e supporto di un’autoscala, hanno raggiunto il piano interessato dal rogo provvedendo ad estinguere completamente le fiamme che si erano propagate anche ad una porzione del sottotetto ed evitando che le stesse si propagassero all’intero stabile. Sul posto presenti anche pattuglie della polizia che hanno chiuso al transito la strada per consentire le operazioni di soccorso