Bonus edilizi, maxi sequestro da 1,3 miliardi. Centinaia di cantieri a rischio

ilsole24ore.com – urly.it/3hqkn

Crediti fiscali sotto tiro, 1,3 miliardi, centinaia di cantieri e migliaia di lavoratori a rischio. Ma forse è un abbaglio. A complicare l’ingarbugliata situazione dei bonus edilizi è un sequestro di urgenza della Procura di Roma, dichiaratasi al contempo incompetente, e poi girato a Foggia che lo ha confermato. L’imputazione è: emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa ai danni dello Stato. Ma di quei 1,3 miliardi, circa 280 milioni sono monetizzati e in parte spesi per cantieri reali. Molti altri erano già amministrativamente bloccati dall’Agenzia al primo sospetto e la parte residua concerne importi di fatture che non sono ancora divenuti crediti d’imposta.

L’accusa è costruita su presunzioni nate da incroci di risultanze delle banche dati dell’agenzia delle Entrate. Non ci sono state verifiche e ispezioni sul campo, anche se vengono ipotizzate operazioni inesistenti gestite da società “cartiere” e di crediti fiscali indebiti, incassati senza eseguire le opere.