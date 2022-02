Camionista ubriaco si fionda per 500 metri su più di 30 auto e un condominio: è un inferno

Spread the love



lastampa.it –

La polizia tedesca ha arrestato un camionista ubriaco nella città bavarese di Fuerth martedì notte (8 febbraio) dopo che il suo veicolo si è schiantato contro almeno 31 auto parcheggiate, dando fuoco a molte di loro e a un condominio e ferendo tre persone. Le riprese girate da un cellulare sul luogo dell’incidente mostrano il cielo notturno illuminato dalle fiamme, con le auto schiantate ammucchiate e allineate lungo la strada di 500 metri su entrambi i lati.

“Sembra un campo di battaglia, come dopo una guerra. Quando pensi che una persona ubriaca possa farlo, è pazzesco”, ha detto un residente locale sul luogo dell’incidente. Secondo un portavoce della polizia, l’autista “è stato arrestato perché molto ubriaco”. “Ora adotteremo tutte le misure necessarie per avviare un procedimento penale”, ha affermato Michael Konrad della polizia di Fuerth. Il camion era gestito da una società di logistica turca. La nazionalità dell’automobilista arrestato non è stata resa immediatamente nota.