Energia: è italiano il primo mezzo a idrogeno in un porto europeo

COMUNICATO STAMPA ENEA

è italiano il primo mezzo a idrogeno per la movimentazione delle merci in un porto europeo: si tratta di un trattore portuale a quattro ruote, in gergo yard truck, che verrà testato per la prima volta nello scalo di Valencia in Spagna dal Gruppo Grimaldi. È stato ideato e sviluppato dal consorzio ATENA, con il supporto di ENEA, dei Cantieri del Mediterraneo e delle Università di Napoli ‘Parthenope’ e di Salerno.

Per la notizia completa con foto liberamente riproducibili: https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-e-italiano-il-primo-mezzo-a-idrogeno-in-un-porto-europeo

La notizia è stata pubblicata sull’ultimo numero in italiano del nostro settimanale ENEAinform@: https://www.enea.it/it/eneainforma/archivio/2022/ENEAINFORMA032022_it.html/view_html