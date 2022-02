Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Romano di Lombardia intervengono per un incendio cassone interno ad una azienda a Cortenuova in via Giovanni Pascoli intorno alle 13:28. A bruciare materiale di scarto, spente le fiamme i vvf hanno messo in sicurezza l’area compromessa.