Perugia, Beatrice Dalla Vecchia è medaglia di bronzo in occasione della seconda prova di qualificazione nazionale assoluti di sciabola

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DL FUOCO

L’A. Beatrice Dalla Vecchia, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, conquista un buon terzo posto in occasione della seconda prova di qualificazione assoluta di sciabola femminile svoltasi a Bastia Umbra (PG) lo scorso 12 e 13 febbraio.

La schermitrice dei Vigili del fuoco, accompagnata dal maestro V.C. Bruno Scardini, ha disputato una prova solida e convincente vincendo in maniera netta tutti gli incontri fino alla semifinale dove è stata sconfitta di misura da Flaminia Prearo delle Fiamme Oro.

La buona prestazione segue il secondo posto conquistato in occasione dei Campionato Italiani U23 di novembre e lascia presagire un ottimo proseguo di stagione che vedrà l’atleta delle Fiamme Rosse impegnata nelle finali del Campionato italiano assoluto e di quello di serie A2 a squadre.