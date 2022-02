Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina intorno alle 9.30 un violento incendio è scoppiato in un’abitazione nel comune di Trevi. Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Foligno che nel giro un’oraha portato a termine le operazioni. Le fiamme hanno provocato ingenti danni e sono ora in corso gli accertamenti per risalire alle cause del incendio. Fortunatamente, non ci sono feriti.