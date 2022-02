Potenza, garage in fiamme a Tramutola

Spread the love



CORPRO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella serata di ieri, intorno alle 21, un incendio è scoppiato nel garage di un fabbricato a due piani in via Mazzini, a Tramutola. Le fiamme hanno distrutto due auto e del materiale vario che erano all’interno. Sono intervenuti i Vigili del fuoco della sede distaccata di Villa d’Agri che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’edificio, impedendo che le fiamme si propagassero all’intera struttura. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe, due fuoristrada e un’autobotte proveniente da Potenza per un totale di tredici unità. Sul posto anche i Carabinieri per quanto di competenza.