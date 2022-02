Video . Esercitazioni per il soccorso su neve e ghiaccio

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Due periodi di formazione, dal 29 al 30 gennaio e dal 5 al 10 febbraio, durante cui sono state simulate operazioni di ricerca persone disperse per una valanga dai Vigili del fuoco in forza ai Comandi della Toscana e ai reparti volo di Cecina e Arezzo.

Oltre al mantenimento delle tecniche specifiche e di sicurezza per gli operatori in presenza di neve e ghiaccio, le esercitazioni hanno previsto diversi scenari d’intervento nella località sciistica di Val di Luce (PT), come progressione su pendii innevati o ghiacciati con l’utilizzo di ramponi e piccozza, tecniche di auto-arresto e ricerca di persone coinvolte in una valanga con l’uso dei dispositivi ARTVA e RECCO.