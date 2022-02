Zevio: auto tampona semirimochio, conducente estratto dalle lamiere.

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Poco prima delle 6 di questa mattina i Vigili del fuoco di Verona sono intervenuti in via Carducci a Zevio per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto ed un mezzo pesante. Per cause da chiarire una Fiat 500X ha tamponato un semirimorchio in sosta ed è rimasta incastrata sotto di esso. Il conducente, un 55enne di Verona, è rimasto incarcerato nelle lamiere deformate.I pompieri hanno utilizzato il verricello dell’autogru’ per sfilare il veicolo dal rimorchio e quindi sono intervenuti con cesoia e divaricatore idraulici per asportare alcune parti di vettura e liberare l’occupante. L’uomo è stato affidato alle cure del Suem118 e trasportato all’ospedale per controlli del caso. Sul posto Carabinieri.