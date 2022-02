Cessione crediti, come potrebbe cambiare? Le novità nel decreto

Spread the love



Cessione crediti fiscali, come cambiano le regole? L’obiettivo è di intervenire il più velocemente possibile, visto che la maggior parte dei cantieri si è bloccata dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni ter.

Proprio per questo motivo si stanno prendendo in considerazione due strade: inserire i correttivi sul meccanismo della cessione del credito nel decreto sulle bollette, oppure come emendamento al testo in fase di conversione in legge del decreto Milleproroghe.

Qualora si scegliesse la prima opzione, il Consiglio dei ministri è previsto per fine settimana prossima.

Le nuove regole devono trovare il modo di mediare tra il divieto di cessione multipla introdotto dal decreto Sostegni ter, e l’allarme frodi dato (da tempo ormai) dall’Agenzia delle entrate.