Incendio di un cassone compattatore al Albino

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo e i Volontari di Gazzaniga intervengono per un incendio cassone compattatore ad Albino in via Guglielmo Marconi intorno alle 10:15. A prendere fuoco un cassone esterno ad un supermercato, il fumo prodotto ha interessato anche l’attività senza recare nessun danno. Effettuato uno sgombro preventivo dai dipendenti della struttura. I vvf dopo aver spento le fiamme hanno messo in sicurezza l’area compromessa.