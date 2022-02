Incendio in un’abitazione, Vigili del Fuoco in codice rosso per salvare i condomini intrappolati

Spread the love



Nota della redazione: chiesto verifica della notizia

da rassegna stampa – baraonda news –

Alle ore 8,50 circa la S.O. ha inviato presso via Collatina n.223, a Roma, diverse squadre di Vigili del Fuoco per l’incendio di un appartamento. L’abitazione è ubicata al terzo piano di una palazzina. Durante la fase di spegnimento, il fumo denso ha intossicato quattro vigili del fuoco, in seguito alla richiesta di aiuto da parte di alcuni condomini rimasti intrappolati nelle loro abitazioni.

Gli uomini hanno offerto i loro autoprotettori (apparecchi che permettono una respirazione autonoma e isolano totalmente l’operatore dall’ambiente esterno) alle persone soccorse. Così facendo, i Vigli del Fuoco sono rimasti senza protezione. Completate le operazioni di recupero dei condomini, il personale sanitario ha trasportato i 4 Vigili del Fuoco (più una persona residente in uno degli appartamenti della scala) all’ospedale. I 5 uomini sono arrivati in codice rosso all’ospedale a causa della grande quantità di fumo inalato.