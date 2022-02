Sospese le ricerche della Sig.ra Locicero Concetta scomparsa in data 07.02.2022 nel Comune di Castellanza.

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

15/02/21 ore 19:00

In data odierna, in attesa di nuovi elementi, dopo otto giorni consecutivi si sospendono le ricerche della Sig.ra Locicero Concetta scomparsa in data 07.02.2022 nel Comune di Castellanza.

Durante l’attività di ricerca (SAR) si sono avvicendati 160 Vigili del fuoco e 180 volontari di Protezione Civile afferenti alla Provincia di Varese ed alla Città Metropolitana di Milano. In particolare sono state bonificate 98 zone per una superficie totale di 22 ettari, anche grazie all’ausilio di: aeromobili , droni, unità cinofile, SAF Fluviali e Sommozzatori, non da ultimo di IMSI CATCHKER sistemi che, da terra e installati a bordo di droni, consentono di triangolare e localizzare la posizione di cellulari anche in assenza di segnale della compagnia telefonica.

All’U.C.L. (Unità di Comando Locale) si sono alternati diversi DTS (direttore tecnico dei soccorsi)/ROS (responsabile operazioni di soccorso) dei vari Enti coinvolti,nei rispettivi piani provinciali di ricerca. In particolar modo si evidenzia la collaborazione tra il personale Vigili del Fuoco e i funzionari di Provincia di Varese e di Città Metropolitana di Milano che nei rispettivi ruoli hanno impiegato le massime risorse nella ricerca.