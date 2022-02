Via Bolla, disastro Aler a Milano: l’incendio dai fili abusivi agganciati ai contatori. Scontro Comune-Regione

Spread the love



corriere.it – urly.it/3hrp6

Le fiamme alimentate anche da immondizie e masserizie accumulate nei sotterranei. E scoppia la polemica politica. Il sindaco: dal Pirellone utilizzo bizzarro dei fondi statali per la riqualificazione dei quartieri popolari. La replica di Mattinzoli: Comune in ritardo e inefficiente, non ha presentato i progetti. Fontana: Sala in affanno, stia sereno

Un cortocircuito tra gli allacciamenti abusivi e nella notte tra domenica e lunedì, nelle cantine del caseggiato Aler di via Bolla è divampato un incendio. E a complicare il lavoro dei vigili del fuoco pare abbia contribuito il fronte di immondizie e masserizie accumulate nei sotterranei. Le immagini delle fiamme sono rapidamente finite in Rete e, una volta domato il rogo, è scoppiata la polemica politica.