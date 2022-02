Degrado e abbandono nella storia del disabile calabrese legato al letto per anni, incubo che tutti conoscevano

Spread the love



Del giovane di Vallefiorita, piccolo paese in provincia di Catanzaro, legato al letto per 20 anni, si è detto di tutto: che nessuno sapesse della sua esistenza, che fosse stata la madre a tenerlo legato al letto, ma anche che la donna fosse ella stessa vittima di una situazione sociale e famigliare disastrosa.

Dopo la rivelazione del medico che l’ha curato, Cosimo De Matteis, lo stesso paesino si è diviso in due, tra chi difende la madre del giovane, oggi 52 anni, e chi invece parla di caso insabbiato per anni. La vicenda ha avuto enorme eco mediatica e molti si sono chiesti se veramente nessuno sapesse di questo giovane relegato al letto che viveva in condizioni di estremo disagio o se qualcuno sapesse e non ha fatto nulla.

LaC News24 ha cominciato a scavare per ricostruire la vicenda nel dettaglio ed ha scoperto come la situazione fosse invece nota a tutti, fin dal principio, e come una serie di circostanze abbia impedito negli anni a questa famiglia del profondo sud di risollevarsi dal baratro.