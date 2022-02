Incendio lo sorprende in casa a Noto, Vincenzo muore carbonizzato a 32 anni

Spread the love



https://www.fanpage.it/attualita/incendio-lo-sorprende-in-casa-a-noto-vicenzo-muore-carbonizzato-a-32-anni/

Sorpreso in casa nel sonno dalle fiamme di un incendio improvviso che hanno distrutto la sua abitazione fino ad arrivare al suo letto avvolgendolo, Così è morto in maniera tragica Vincenzo Blanco, un uomo di 36 anni trovato carbonizzato nella sua abitazione a Noto, in provincia di Siracusa. La tragedia si è consumata nella notte tra martedì e mercoledì nel pieno centro storico della cittadina siciliana. Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme dopo aver visto fiamme e fumo uscire dalla casa ma all’arrivo dei primi soccorsi per il trentaduenne ormai non c’era più nulla da fare. Quando i vigili del fuoco son rifusiti a spegnere le fiamme e a entrare Vincenzo Blanco era già morto e non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.

continua su: https://www.fanpage.it/attualita/incendio-lo-sorprende-in-casa-a-noto-vicenzo-muore-carbonizzato-a-32-anni/

https://www.fanpage.it/