Scantinato di un condominio interessato da un incendio

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

17/02/22 ore 00:30 Varese, via Domenico Adamoli. Per cause in corso di accertamento lo scantinato di un condominio è stato interessato da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede cittadina con due autopompe, un’autoscala e un autobotte. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Durante le operazioni quattordici famiglie hanno dovuto abbandonare lo stabile. Al termine dello spegnimento due unità abitative sono state dichiarate inagibili, gli occupanti hanno trovato ospitalità altrove.

17/02/22 Castellanza (Va), al fine di completare le aree di ricerca della Sig.ra Locicero, questa mattina i sommozzatori dei vigili del fuoco effettueranno un ulteriore verifica nelle acque del fiume Olona, nel tratto interrato tra via Molini e via Bettinelli.