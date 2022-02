Soccorso un turista francese di 28 anni in località Etna Sud – Rifugio Sapienza.

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Il turista, raggiunti i 2700 mt di quota ha perso l’orientamento per via della nebbia ed invece di ritornare verso il piazzale del Rifugio Sapienza, si è diretto verso la Valle del Bove.

Per garbo istituzionale e dovere di correttezza nella comunicazione, considerati i rapporti di straordinaria cordialità e collaborazione che i Vigili del Fuoco di Catania hanno, da sempre, con i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ed i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della regione siciliana, ci corre l’obbligo di chiarire che il soccorso in questione è stato svolto in completa sinergia e collaborazione con le citate componenti.

Nel caso specifico, i vigili del fuoco del Distaccamento di Acireale hanno supportato i colleghi della Guardia di Finanza che hanno raggiunto e imbarellato il turista francese.

Una comunicazione veloce e frammentata con il nostro personale sul posto, non ci ha consentito di avere chiaro, sul momento, il quadro completo e preciso della dinamica delle attività di soccorso.

Cogliamo l’occasione per rinnovare la nostra più profonda stima nei confronti, delle due componenti citate con l’auspicio di una sempre migliore e funzionale collaborazione in occasione delle attività esercitative e delle operazioni di soccorso, nell’interesse comune di garantire un servizio efficace ed efficiente alla collettività.