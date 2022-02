Ucraina, Parlamento Ue ufficializza le sanzioni in caso di invasione: “No al Nord Stream 2 ed esclusione Russia dal sistema bancario Swift”

Spread the love



ùSanzioni individuali, congelamento di beni finanziari e fisici, restrizioni di viaggio, ma anche l’esclusione del Paese dal sistema bancario Swift. Il Parlamento europeo ha ufficializzato la propria posizione sulle eventuali sanzioni alla Russia in caso di invasione militare in Ucraina. La plenaria di Strasburgo ha reso nota la sua posizione in una dichiarazione congiunta dei capigruppo sulla situazione al confine russo-ucraino, pubblicata dopo il dibattito in aula. “In caso di conflitto le sanzioni dovranno includere l’esclusione della Russia dal sistema bancario Swift, sanzioni individuali, congelamento dei beni finanziari e fisici nell’Ue degli oligarchi e e divieti di viaggio”, si legge nel documento preparato dai capigruppo.