I licei del IX non hanno più spazio: iscritti respinti, la soluzione è negli edifici in disuso

romatoday.it –https://www.romatoday.it/zone/eur/licei-del-ix-respingono-le-iscrizioni.html

Nonostante i dati del Miur testimonino un decremento di iscritti di circa l’1% per i licei, le domande che arrivano sono comunque superiori alla capacità degli istituti romani. All’Eur, per esempio, lo scientifico “Cannizzaro” si trova nelle condizioni di respingere aspiranti studenti e chiede una mano alle istituzioni per reperire nuovi spazi.

Il 14 febbraio nell’aula magna di via dell’Oceano Indiano la presidente del IX Titti Di Salvo e l’assessora alla scuola Paola Angelucci hanno incontrato la preside Pina Tomao e un gruppo di studentesse e studenti per verificare gli spazi e testimoniare vicinanza all’isitituzione scolastica. “Come Municipio – spiega Angelucci – ci facciamo portatori della richiesta umana e pratica dei nostri licei. Come il Cannizzaro, anche il Plauto si trova a dover respingere iscritti, parliamo di un totale di oltre un centinaio di domande ad oggi inammissibili perché non ci sono le classe”.