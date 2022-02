Video – Incendio su una nave di linea italiana tra l’Italia e la Grecia

Spread the love



Un incendio è scoppiato a bordo di una nave di linea italiana – la Grimaldi Lines – che viaggiava tra la Grecia e l’Italia. Non sono state segnalate vittime ma, secondo la polizia portuale greca, “il capitano della Euroferry Olympia ha chiesto ai passeggeri di lasciare la nave”. A bordo dell’imbarcazione, partita dal porto greco di Igoumenitsa e diretta a Brindisi, c’erano 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio.

Le immagini trasmesse in esclusiva dalla televisione greca mostrano l’impatto devastante dell’incendio sul traghetto andato completamente distrutto.

L’incendio improvviso

L’incidente è avvenuto al largo della costa settentrionale dell’isola greca di Corfù, tra Grecia e Albania: sul posto le autorità greche hanno inviato tre motovedette e tre rimorchiatori.. L’incendio si è verificato a circa 9 miglia dalla costa, in piena area Sar (ricerca e soccorso) greca. Le 288 persone a bordo sono state tutte messe in salvo con i mezzi di salvataggio della nave stessa.

Sul posto è intervenuta, oltre alle motovedette della guardia costiera greca, anche una unità della guardia di finanza italiana, la Montesperone, che si trovava in quel tratto di mare perché stava rimorchiando un’altra motovedetta della Gdf che aveva avuto un’avaria. Proprio la Montesperone ha accolto a bordo 242 delle 288 persone che erano sulla Euroferry Olympia.

Non ci sarebbero feriti, come rivelato dalla Guardia Costiera e tutti sarebbero stati fatti scendere prima che le fiamme diventassero sempre più imponenti avviluppandosi attorno all’imbarcazione. Fondamentale, dunque, è stato il repentino intervento e la collaborazione tra le forze di intervento e salvataggio. Ancora non sono chiare, però, le cause che hanno provocato quel rogo.