Incendio di tetto a Fornovo San Giovanni

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine, i volontari di Treviglio e di Romano di Lombardia intervengono questa notte per un incendio tetto a Fornovo San Giovanni in via Vittorio Emanuele intorno alle 1:20. Al lavoro fino all’alba per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area Circa 200 mq di tetto coinvolto nell’incendio e parte degli appartamenti sottostanti. I Vigili del Fuoco spente le fiamme hanno bonificato l’area compromessa. Nessun ferito.