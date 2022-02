Trani, un uomo ed il suo cane cadono in un pozzo. Salvati dai vigili del fuoco

Spread the love



gazzettadelsud.it –

È accaduto stamani nell’agro di Trani, in un’azienda agricola situata fra le località Capirro e Schinosa.

Secondo il racconto reso ai pompieri, a cadere per primo nel pozzo sarebbe stato il cane, che si era avvicinato al cunicolo per bere ma poi aveva perso l’equilibrio ed era precipitato.

L’uomo nel tentativo di tirarlo fuori è caduto anch’egli nel pozzo ed a quel punto è scattata la chiamata ai vigili del fuoco, che in tempi rapidi hanno estratto praticamente incolumi sia l’uomo sia l’animale. Sul posto anche 118 e Polizia locale.