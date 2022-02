Ucraina: tregua violata 1500 volte, Zelensky invita Putin a incontrarsi

Spread the love



1500 violazioni della tregua in un solo giorno nell’Ucraina orientale secondo l’Osce. Piovono le bombe, la tregua è finita, ci sono già delle vittime: di volta in volta i separatisti filorussi e Kiev si accusano reciprocamente di aver attaccato per primi. Questo sabato sono piovute bombe anche sul ministro degli interni ucraino andato a visitare la linea del fronte nelle repubbliche separatiste filorusse insieme a un gruppo di giornalisti occidentali. Mai, da quando il presidente russo Vladimir Putin ha iniziato a raggruppare soldati verso il confine ucraino facendo temere al mondo un’altra invasione, la situazione era stata così tesa.