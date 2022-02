Spread the love



CORPO NAZIONALE DEL VIGILI DEL FUOCO

#Incendio in un’azienda per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti plastici e cartacei nella zona industriale di Maratta (TR), 5 squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiamme. In corso le operazioni di spegnimento – #20febbraio