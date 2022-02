Forte vento nel sassarese – Vigili del fuoco al lavoro

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

ntenso lavoro da stamattina per i vigili del fuoco in tutta la provincia di Sassari e in particolare sulle isole della Maddalena e di Caprera.

Le squadre dei distaccamenti di Olbia, Arzachena e della Maddalena sono ancora impegnate per rimuovere gli alberi abbattuti, le grondaie pericolanti e i pali delle linee telefoniche divelte.

Ad Olbia, intorno alle 13, una squadra è intervenuta per un albero che si è abbattuto su due autovetture in via Trentino, fortunatamente senza coinvolgere nessuno.

Nelle foto gli interventi a Caprera e ad Olbia