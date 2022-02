Caserta, crolla un edificio a Falciano del Massiccio: nessuna persona coinvolta

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nel primo pomeriggio del 21 febbraio, alle 13.45, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone sono intervenuti in via Castelluccio, nel comune di Falciano del Massico, in seguito alla segnalazione di un crollo parziale di un vecchio edificio di due piani. La squadra, congiuntamente al nucleo U.S.A.R. ( Urban Search And Rescue), specializzato nelle ricerche di persone sotto le macerie, giunta sul posto ha constato che l’unica persona residente nel luogo era illesa perché non presente al momento del crollo. Successivamente, dopo un controllo dei palazzi limitrofi, gli stessi venivano dichiarati inagibili. Sono in corso da parte dei Vigili del Fuoco le operazioni di messa in sicurezza.