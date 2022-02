Perugia, resta incastrato per il crollo di un muro: operaio soccorso dai Vigili del fuoco

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 10 del 21 febbraio, i Vigili del fuoco sono intervenuti a San Giustino per un incidente sul lavoro. La squadra del distaccamento di Città di Castello giunta sul posto ha soccorso un operaio rimasto incastrato con le gambe a causa del crollo di un muro di 10 metri. Per liberare l’uomo è stato necessario per tagliare i ferri dell’armatura. Il ferito è stato trasportato tramite barella toboga dal secondo piano della casa in costruzione e consegnato al personale sanitario per le cure del caso.