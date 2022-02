Sanzioni europee contro la Russia, accordo unanime tra i 27. Borrell: “Faranno molto male a Mosca”

Spread the love



rainews.it – urly.it/3hwh8

L’Unione Europea ha raggiunto un accordo unanime tra i 27 stati membri sulle sanzioni da intraprendere contro la Russia, all’indomani della decisione di Mosca di riconoscere l’indipendenza delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk e di inviare truppe nel Donbass. “È un momento particolarmente pericoloso per l’Ue”, ha detto l’Alto Rappresentante Ue della Politica Estera Josep Borrell al termine della riunione straordinaria dei ministri degli Esteri europei, “la Russia ha messo in campo una chiara escalation, questi sviluppi seguono chiaramente l’agenda del Cremlino sin dal 2008 e dal 2014”. Di fronte a questa situazione “gli europei, con una riposta rapida, in 24 ore, hanno raggiunto un accordo unanime per un pacchetto di sanzioni” che “faranno molto male alla Russia”.

“I 351 membri della Duma russa (la Camera bassa, ndr) che hanno votato a favore di questa violazione della legge internazionale e dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina saranno nella nostra lista delle sanzioni”, ha spiegato Borrell, “colpiremo 27 individui ed entità che hanno ruolo nel minare o minacciare l’integrità territoriale, la sovranità dell’Ucraina e la sua indipendenza”, ha aggiunto. “Queste persone ed entità sono suddivise nelle seguenti aree: i responsabili di minacciare l’Ucraina, le entità che sostengono finanziariamente o materialmente, chi nel settore della Difesa sta giocando un ruolo nelle azioni di destabilizzazione e coloro che sono impegnati in questa guerra di disinformazione, e le banche che stanno finanziando i decisori russi in questi territori”.