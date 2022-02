Muore schiacciato dalla motozappa contro un albero, dramma nel Catanzarese

Spread the love



Un pensionato questa mattina ha perso la vita in un in terreno di sua proprietà a Botricello, in provincia di Catanzaro. Si tratta di un 68enne che intento a lavorare alcuni terreni con una motozappa è rimasto schiacciato tra il manubrio e un albero di ulivo mentre procedeva in retromarcia.

Secondo quanto si è appreso l’uomo avrebbe ingranato la marcia indietro e la manovra l’avrebbe portato a sbattere con la schiena contro una pianta mentre la motozappa continuava a funzionare colpendolo al petto e schiacciandolo dunque fatalmente con il manubrio.