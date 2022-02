Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Sinergia tra l’Asl di Salerno e il Corpo nazionale. Dall’ospedale di Vallo della Lucania a Capodichino (NA) in elicottero, per poi raggiungere Milano in aereo: trasportati d’urgenza a bordo dell’AB 412 un cuore umano e un’equipe medica, oggi l’elitrasferimento effettuato dai Vigili del fuoco.