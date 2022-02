Boato in centro, palazzina crolla: vigili del fuoco e militari sul posto

Spread the love



VILLA DI BRIANO. Un boato spaventoso ha squarciato il primo pomeriggio di Villa di Briano. Una palazzina è crollata alle 14,30 nella terza traversa di via Calderisi.

Per fortuna a cedere sono stati degli edifici disabitati ma il tonfo ha messo in allarme anche i residenti delle strade limitrofe che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco. Gli uomini del distaccamento di Marcianise hanno messo in sicurezza l’area anche se sono ancora presenti le macerie.