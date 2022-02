Draghi: «Stop allo stato di emergenza dopo il 31 marzo, super green pass via gradualmente»

Spread the love



«È intenzione del governo non prorogare lo stato di emergenza oltre il 31 marzo. Da allora non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate». Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo al Teatro del Maggio musicale fiorentino, nel corso della sua visita a Firenze. Una notizia accolta da un lungo applauso della platea, costituita da rappresentanti delle istituzioni e da categorie economiche. Il premier ha sottolineato come il miglioramento della situazione epidemiologica offra «margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese». Draghi ha ricordato che «il governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento».

Stop da aprile a quarantene e mascherine, obiettivo riaprire tutto presto

Con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo, quindi da aprile, «le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto, e quello delle mascherine Ffp2 in classe», ha detto il presidente del Consiglio. «Il nostro obiettivo – ha spiegato – è riaprire del tutto, al più presto».