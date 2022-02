Guerra Russia Ucraina, le persone scappano da Kiev: lunghe colonne di auto in fuga.

Spread the love



Come mostrano le immagini, lunghe colonne di macchine, autobus e camion in fuga da Kiev si sono create lungo le arterie principali. Traffico paralizzato e distributori presi d’assalto per il pieno di carburante. Istantanee che mostrano al mondo tutto il dramma vissuto dagli ucraini in queste ore. Troppe le persone in fuga sulle auto, tanto che molte persone sono scese dalle auto in coda, di fatto ferme, per capire in che modo uscire dall’intasamento. Impressionante l’immagine del serpentone di auto in uscita dalla città, tutte lungo una sola arteria, mentre pochissime auto si dirigono nella direzione opposta, verso il centro di Kiev.