CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

La Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso comunica che nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 25 febbraio 2022, è pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di

vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

il 45% dei posti è riservato ai volontari in ferma prefissata delle forze armate;

il 35% dei posti è riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle

domande indicato nel presente bando di concorso, sia iscritto negli appositi

elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

.