Pomezia, rinvenuto cadavere carbonizzato di uomo mezza età accanto all’auto bruciata

l corpo carbonizzato di un uomo di mezza età è stato rinvenuto alle 14 circa del 26 febbraio 2022 nella campagna del territorio di Pomezia (provincia di Roma), nei pressi della via Laurentina, all'altezza del Km 17.600. Il cadavere era riverso a terra accanto alla sua autovettura completamente arsa dalle fiamme, all'interno di un campo incolto.

Sul posto il 118, Vigili del Fuoco e Polizia

Sul posto sono intervenuti con celerità i sanitari del 118, che però non hanno potuto prestare alcun soccorso all’uomo già deceduto. Ci è voluto del tempo per stabilire con certezza se il corpo annerito dalle fiamme, appartenesse a un uomo oppure a una donna. La squadra dei Vigili del fuoco si è attivata per spegnere il fuoco residuo che ha distrutto l’automobile della vittima. Insieme agli operatori sanitari e ai pompieri erano presenti sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi del caso.